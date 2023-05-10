Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве запасников на ежегодные военные сборы в 2023 году.

Сроки сборов и число людей, которое планируется призвать, не указываются.

«Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов», — сказано в указе.

Он вступает в силу со дня официального опубликования — с 10 мая.

Указ идентичен тем, которые выходили все последние годы.

Военные сборы для запасников проводятся в России ежегодно. Их цель заключается в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Призыв касается и тех, кто уже прошел военную службу, и тех, кто был освобожден от нее или имел отсрочку.