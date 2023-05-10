В РФ в 2022 году предотвратили 22 попытки нападений на школьников и учителей

В 2022 году в России удалось не допустить 22 попытки нападений на школьников и учителей. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете», опубликованном в среду, 10 мая.

«В 2022 году в образовательных организациях правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено семь таких преступлений, а также не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей», — рассказал он.

По словам Гребенкина, всего с февраля прошлого года в стране правоохранительные органы предотвратили более 100 терактов с участием молодых людей.

Кроме того, он добавил, что США и Великобритания ведут массированную информационную атаку на российскую молодежь.

«В интернет-пространстве западные спецслужбы распространяют заведомо ложную информацию. <…> Пытаются привить им (молодым людям. — Ред.) ненависть к России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь, организовать протестные настроения, сколотить из подростков «пятую колонну», подтолкнуть к преступлениям экстремистского характера», — подчеркнул Гребенкин.

Замсекретаря Совбеза указал на то, что подростков провоцируют на комментарии в социальных сетях, тем самым подталкивая детей на совершение преступлений.

Ранее, 4 мая, в Сочи подросток пырнул ножом одноклассника, не выдержав неоднократных унижений с его стороны в свой адрес. Школьник госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.