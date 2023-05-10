Аналитик спрогнозировала рецессию в США в III квартале

Краткосрочные риски падения ВВП США в этом квартале низкие, тогда как наступление рецессии наиболее вероятно в III квартале, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. Об этом она рассказала «Известиям» 10 мая.

Накануне агентство Bloomberg написало, что, по мнению американского миллиардера, основателя инвестиционного фонда Duquesne Capital Стэнли Дракенмиллера, экономика США балансирует на грани рецессии. Он предсказал «жесткую посадку», означающую рост числа банкротств и уровень безработицы, превышающий 5%. Спад американской экономики может произойти уже в текущем квартале, считает инвестор.

«Данные по динамике занятости за апрель отразили меньшие риски наступления рецессии в текущем квартале. Увеличение числа занятых ускорилось, заполнение новых рабочих мест наблюдалось также в чувствительных к процентным ставками секторах финансов, технологий и строительства, тогда как уровень безработицы снизился до исторического минимума в 3,4%. Хотя последний отчет по числу открытых вакансий и увольнений отразил ситуацию марта, актуальные данные Indeed.com подтверждают стабильность спроса на труд, тогда как количество новых объявлений на сайте выросло со второй половины апреля, компенсировав падение в начале квартала», — сказала аналитик Попцова.

При этом эксперт обратила внимание на то, что спрос на рабочую силу всё еще превышает число соискателей в 1,64 раза.

«Негативная динамика розничных продаж в марте отразила как эффект снижения цен на ряд категорий (продовольствие и бензин), поскольку данные отчета не скорректированы на инфляцию, так и сокращение потребителями дискреционных расходов», — добавила она.

По ее словам, в целом, спрос теряет импульс со стороны избыточных сбережений, которые уменьшились на 40% в сравнении с мартом 2022-го, и сдерживается более высокой стоимостью кредитования.

«При этом повышение банками стандартов кредитования, начатое еще в прошлом году, и дальнейшее ужесточение условий выдачи займов в течение года в условиях стресса в индустрии дополнительно замедлит активность потребительских расходов, равно как и бизнес-инвестиций», — отметила она.

Как она уточнила, уже во II квартале реальные вложения в основной капитал выросли лишь на 0,7%. Эксперты также ожидают слабую динамику инвестиций во втором полугодии. Аналитик привела данные опроса Федеральной резервной системы США старших кредитных специалистов, согласно которым доля банков, сообщивших о снижении спроса на коммерческие и промышленные кредиты среди крупных и средних компаний, выросла до 55,6% в I квартале с 31,3% в IV (самого высокого уровня с 2009-го).

«Таким образом, макроданные подтверждают ослабление импульса экономики, тогда как нестабильность в банковском секторе повышение риски рецессии. Однако с учетом силы рынка труда и отложенного эффекта ужесточения денежно-кредитных условий полагаем, что краткосрочные риски падения ВВП уже в текущем квартале низки, тогда как наступление рецессии наиболее вероятно в III квартале. При этом мы ожидаем ограниченный рост безработицы при умеренных темпам снижения ВВП — на 1% кв/кв в годовом выражении», — заключила Попцова.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, в интервью Fox Business выразил мнение, что американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом, который может привести к рецессии.

22 марта предприниматель Илон Маск оценил состояние банковской системы Соединенных Штатов Америки фразой «хуже быть не может».