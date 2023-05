«Евровидение-2023»: кто выступит в финале и где смотреть музыкальное шоу

В последний весенний месяц мир с интересом наблюдает за событиями главного песенного конкурса Европы — «Евровидения», в котором принимают участие десятки стран. В 2023 году конкурс проходит без участия России. Кто выступит в 67-м выпуске шоу, когда и где смотреть финал «Евровидения-2023» — читайте в материале «Известий».

Где пройдет «Евровидение-2023»

По правилам конкурса принимать участников следующего года у себя должна страна-победитель. В 2022 году победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украинцы грубо нарушили правила, позволив себе выкрикивать лозунги на политическую тему, однако с конкурса их всё равно не сняли.

Но принимать шоу у себя Украина всё равно не будет. Из соображений безопасности «Евровидение-2023» решили провести на родине Сэма Райдера, занявшего второе место, — в Великобритании. Выступления пройдут в Ливерпуле.

«Евровидение-2023»: где и когда смотреть финал

Финал конкурса запланирован на 13 мая. Шоу начнется в 22:00 по московскому времени и продлится примерно четыре часа. Российские телеканалы не собираются вести трансляцию, но прямой эфир можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.

Почему России не участвует в «Евровидении-2023»

Организатор конкурса — Европейский вещательный союз — отстранил Россию и Белоруссию от участия в состязании в рамках санкционной кампании после начала спецоперации РФ на Украине.

Такое решение привело к значительному увеличению членских взносов на организацию конкурса. В результате необходимую сумму не смогли внести еще несколько стран. Отказались от участия Северная Македония, Черногория, Болгария, Андорра, Босния и Герцеговина, Словакия, Люксембург и Монако. Таким образом, в 67-м конкурсе примут участие всего 37 стран. Это минимальное количество участников с 2014 года, а меньшее число было только в 2004 году.

«Евровидение-2023» — участники

Первый полуфинал прошел 9 мая. В финал прошли Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария и Молдавия.

«Евровидение-2023» — фавориты

Среди участников уже сейчас есть явные фавориты. Одна из претендентов на победу — шведская певица Loreen, которая в 2012 году уже занимала первое место с песней Euphoria. На грядущем шоу 39-летняя исполнительница выступит с композицией Tattoo, исполнив коронный йога-дэнс. Во многих рейтингах букмекеров ветеран «Евровидения» вновь находится на первой строчке.

В лидерах пречарта также оказался финский певец Käärijä (Йэре Пёухёнен) с динамичным треком Cha Cha Cha. 29-летний конкурсант исполняет песню на родном языке и готовит эпатажный номер в ярком костюме и латексных брюках.

Третье место в предварительной турнирной таблице часто занимает украинский дуэт Tvorchi. Коллектив с 2020 года пытался пробиться на международный конкурс и в этом году добился права представлять Киев на «Евровидении» с песней Heart of Steel.

Запоминается и 33-летняя испанка Бланка Палома. Ее песня Eaea сочетает в себе национальные мотивы и электронные ноты, а сама певица является дебютанткой на большой сцене. В предварительных списках букмекеры часто отводят ей четвертое место исходя из зрительских оценок.

Фигурирует в пречартах и псевдоним французской исполнительницы La Zarra. 25-летняя девушка исполняет изящные движения пальцами и кистями рук в танце и воплощает в своей песне Évidemment классические французские мотивы.

Много обсуждений вызывает и номер норвежской певицы Алессандры Меле. 20-летняя девушка презентует песню Queen of the Kings с фэнтезийными и героическими мотивами. Как и испанская певица, северная исполнительница фактически только начинает музыкальную карьеру. В номере для выступления Алессандра избрала воинственный образ мифической королевы Брунгильды, одетой в доспехи.

Наконец, в прогнозах букмекеров часто упоминается австрийский дуэт певиц Теи и Салены. Девушки исполняют сатирическую композицию Who The Hell Is Edgar?, которая носит юмористический и энергичный характер.

Как проходили первый и второй полуфинал «Евровидения-2023» и какие страны не прошли в заключительный этап — читайте в отдельном материале «Известий».