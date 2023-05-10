ПМЮФ-2023 готов к старту

С 11 по 13 мая 2023 года в Санкт-Петербурге состоится XI Петербургский международный юридический форум.

В этом году в форуме примут участие 20 министров юстиции, а также руководители высших органов власти из 34 государств.

Деловая программа форума включает в себя более 120 мероприятий. Юристы из разных стран и областей обменяются мнениями по важнейшим вопросам современного права.

Напомним, 10 мая, в стартовый день форума, пройдёт Международный молодежный юридический форум.

Следить за мероприятиями форума можно на официальном сайте.