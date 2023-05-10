МИД РФ призвал Ереван к проработке вопроса о миссии ОДКБ в Армении

Москва ожидает от Еревана шагов для проработки вопроса о миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 мая.

«Мы ожидаем от армянских партнеров инициативных шагов по возобновлению предметной работы над развертыванием на территории Армении миссии ОДКБ, другими совместными мерами помощи нашему союзнику. Российская сторона к такой работе готова, о чем в Ереване хорошо знают», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Последнее обсуждение ситуации азербайджанско-армянского конфликта состоялось 26 апреля в ходе телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В результате разговора они отметили важность соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.

Вместе с тем за последние месяцы Армения и Азербайджан начали допускать нарушения ранее озвученных сторонами конфликта договоренностей. В связи с этим 24 апреля МИД РФ призвал Баку и Ереван немедленно вернуться к соблюдению установленных между ними договоренностей.

Говоря о роли ОДКБ, в ноябре 2022 года, генсек организации Станислав Зась заявил, что проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ по оказанию помощи Армении согласован.

Он отметил, что в Кавказском регионе усилия правительства Армении и других участников соглашения играют положительную роль в достижении мирных договоренностей.

ОДКБ не раз отмечала, что разрешение конфликтов в зоне ответственности организации зависит от сплоченности всех участников.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

ОДКБ — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.