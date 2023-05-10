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МИД РФ порекомендовал россиянам оценивать возможные риски при поездке в Литву

Захарова: МИД РФ рекомендует россиянам оценивать возможные риски при поездке в Литву
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Россияне должны учитывать сложившиеся риски при поездке в Литву, а также транзитного проезда через ее территорию, в связи с ужесточением литовского законодательства в отношении российских граждан. Об этом заявила 10 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В связи с очередным откровенно ксенофобским законом Литвы, направленным на дискриминацию по национальному признаку, МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам России оценить все возможные риски при принятии решений о целесообразности поездок в эту прибалтийскую страну», — отметила Захарова на брифинге.

Дипломат напомнила, что 3 мая в Литве вступил в силу закон, согласно которому для граждан РФ приостановлена подача заявлений на временное проживание и покупку недвижимости, а также вводится индивидуальная дополнительная детальная проверка.

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Ранее, 4 апреля, парламент Литвы проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. Россиянам запрещено приобретать недвижимость за исключением тех случаев, когда у них есть постоянный или временный вид на жительство (ВНЖ) или право на имущество приобретено в порядке наследования.

В сентябре 2022 года Эстония, Литва, Латвия и Польша временно закрыли въезд для граждан РФ с шенгенскими визами. При этом ограничения не распространяются на россиян, которые собираются посетить детей, внуков, родителей, бабушек, дедушек, супругов или людей, с которыми есть общие несовершеннолетние дети. Однако посещаемый должен быть гражданином или иметь постоянный вид на жительство (ПМЖ) в странах Балтии или Польше.

20 января 2023 года член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Европа, несмотря на негативные для себя последствия, продолжает абсурдную и бессмысленную санкционную политику против России в связи с началом спецоперации по защите Донбасса. По его словам, особенно не отказывают себе в удовольствии принимать новые пакеты санкций Польша и страны Прибалтики — члены ЕС, «особенно страдающие русофобией».

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