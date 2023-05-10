Названные в честь героев войны дороги приведут в порядок в Волгограде
В Волгоградской области отремонтируют «дороги героев». Речь идет о 17 улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны.
Работы пройдут в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Общая площадь восстановленных участков составит 20 км. В порядок приведут в том числе проспект Жукова, улицы 13-й Гвардейской Дивизии, Рокоссовского, Гули Королевой в Волгограде, а также улицы Карбышева, Кошевого, Расковой и Космодемьянской в Волжском.
Ранее в столице региона восстановили асфальт на улицах, которые ведут к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны, уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру».
В целом в рамках нацпроекта отремонтируют в Волгоградской области 600 км дорог, а в этом сезоне — 328 км.