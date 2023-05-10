Президент Грузии назвала неприемлемой отмену Россией визового режима для грузин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену Россией визового режима для грузинских граждан неприемлемой. Об этом она написала в среду, 10 мая, в своем аккаунте в Twitter.

«Очередная российская провокация», — написала Зурабишвили.

По ее мнению, восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией, а также отмена визового режима недопустимы, пока Москва продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, она призвала правительство страны установить трехмесячный визовый режим для россиян.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, в свою очередь, заявил, что приветствует решение властей России отменить визовый режим для граждан республики. Он добавил, что этот шаг облегчит им бытовую жизнь.

Ранее в этот же день был опубликован указ российского лидера Владимира Путина, согласно которому РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другой указ снимает запрет для авиакомпаний России на полеты в страну и продажи туров. Российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.

После этого в МИД РФ отменили рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

В январе Зурабишвили выступила против предложения грузинского правительства о возобновлении авиасообщения с РФ. Она призвала урегулировать пребывание россиян в Грузии и принять соответствующие нормативные акты.

Тогда глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили отмечал, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. Отмена запрета полетов станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ, добавил он.

Запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией был введен в июне 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим активисты вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.