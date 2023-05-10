Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Экономика
Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля
Мир
Генконсульства Германии в городах РФ прекратят прием заявлений россиян на визы
Политика
В ГД назвали провокацией удаление зрителей с ЧМ по дзюдо за георгиевские ленты
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев на западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Мир
МИД РФ указал на разработку контрмер в адрес Польши после инцидента с послом РФ
Мир
Байден предрек хаос на границе с Мексикой из-за отмены ограничений по COVID-19
Мир
В Турции указали на вред для Украины от непродления зерновой сделки
Происшествия
Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории под Новгородом
Общество
Умер мексиканский вратарь Антонио Карбахаль

Президент Грузии назвала неприемлемой отмену Россией визового режима для грузин

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену Россией визового режима для грузинских граждан неприемлемой. Об этом она написала в среду, 10 мая, в своем аккаунте в Twitter.

«Очередная российская провокация», — написала Зурабишвили.

По ее мнению, восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией, а также отмена визового режима недопустимы, пока Москва продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян
Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

Кроме того, она призвала правительство страны установить трехмесячный визовый режим для россиян.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, в свою очередь, заявил, что приветствует решение властей России отменить визовый режим для граждан республики. Он добавил, что этот шаг облегчит им бытовую жизнь.

Ранее в этот же день был опубликован указ российского лидера Владимира Путина, согласно которому РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другой указ снимает запрет для авиакомпаний России на полеты в страну и продажи туров. Российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.

После этого в МИД РФ отменили рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

В январе Зурабишвили выступила против предложения грузинского правительства о возобновлении авиасообщения с РФ. Она призвала урегулировать пребывание россиян в Грузии и принять соответствующие нормативные акты.

Тогда глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили отмечал, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. Отмена запрета полетов станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ, добавил он.

Запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией был введен в июне 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим активисты вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023