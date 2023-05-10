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Встреча по зерновому коридору началась в Стамбуле

Началась встреча представителей Турции, РФ, Украины и ООН по вопросу продления зерновой сделки
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Стамбуле в среду, 10 мая, началась встреча по зерновому коридору, Анкара продолжает переговоры, чтобы сделка не прерывалась. Об этом сообщил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

«Сегодня в Стамбуле началась встреча заместителей министров обороны Турции, России, Украины и представителей ООН», — указал Акар, слова которого приводит Sputnik Türkiye.

Стороны обсудят вопросы продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашения по поставкам зерна и удобрений.

Встреча в четырехстороннем формате проходит 10–11 мая.

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Как указал американский госсекретарь Энтони Блинкен 9 мая, Вашингтон и Лондон считают, что срок действия зерновой сделки надо незамедлительно продлить. В последние дни имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в продовольствии, заметил Блинкен.

5 мая ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры помогут преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля минувшего года в Стамбуле. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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