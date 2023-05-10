Опубликованы кадры последствий удара ВСУ из HIMARS по Стаханову в ЛНР

Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков 10 мая показал последствия обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Вот эту воронку глубиной в человеческий рост оставил один из снарядов, выпущенных ВСУ», — сказал он.

Рядом с местом обстрела проходила пенсионерка, она погибла мгновенно.

Снаряд снес квартиру на последнем этаже многоэтажного дома. Плиты упали во двор, придавив рядом припаркованные автомобили.

Местные жители продемонстрировали корреспонденту осколки американского боеприпаса. Так, мужчина, проживавший в квартире, рассказал, что плитой перекрытия придавило его маму, в момент обстрела находившуюся дома. Ее доставали соседи, женщина госпитализирована.

Квартира в результате обстрела полностью разрушена.

Ранее в этот день мэр Стаханова Сергей Жевлаков сообщил, что ВСУ обстреляли город в 11:25. Погибла пенсионерка и две женщины пострадали.

Накануне, 9 мая, украинские войска с применением ракет HIMARS обстреляли село Плодородное в Запорожской области. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, погибла женщина.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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