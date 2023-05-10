В Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с РФ
Остров Ранкки, имеющий военные укрепления, в юго-восточной Финляндии близ границы РФ выставлен на продажу за €7,9 млн. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE 10 мая.
«Продается бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти €8 млн», — говорится в публикации.
Нынешний владелец острова Исмо Рятю купил его восемь лет назад за €700 тыс. Он выразил уверенность в успешной продаже острова к концу этого года.
По его словам, в Ранкки были вложены значительные средства — на данный момент на продажу выставлено 100 земельных участков, и все они уже зонированы. Кроме того, как отметил Рятю, все здания на территории острова имеют геотермальное отопление.
Ранкки находился под управлением Сил обороны Финляндии до 2015 года.
Ранее, 2 мая, финская газета Satakunnan Kansa сообщила, что Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. Отмечалось, что в случае заключения соглашения Вооруженные силы Соединенных Штатов смогут использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает планы соглашения об использовании военными НАТО территории Финляндии свидетельством утраты Хельсинки суверенитета.
Дипломат уточнила, что российская сторона будет вынуждена принять ответные меры как военного-технического, так и иного характера в целях пресечения угроз национальной безопасности РФ.