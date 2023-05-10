Больного львенка из квартиры в Уфе передали в подмосковный зоопарк
Стала известна дальнейшая судьба львенка, которого обнаружили в квартире в Уфе и которого пытались продать в интернете. Животное передали в зоопарк «Земля Прайда» в Подмосковье.
Сейчас здоровьем маленькой львицы занимаются ветеринары, уточняет ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову. Позднее малышке предстоит пройти курс лечения и реабилитации. Специалисты, помимо прочего, помогут ей адаптироваться среди сородичей, чтобы выжить в условиях естественной среды.
Ранее животное содержали в ненадлежащих условиях. Львица подвергалась жестокому обращению со стороны хозяина. О ней стало известно после того, как владелец опубликовал в Сети объявление о продаже животного. Сделку приехали совершать сотрудники Росприроднадзора.
Ранее сообщалось, что из дома в коттеджном поселке в Ленинградской области сбежала пума и напала на собаку.