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В Минске заявили об американской взрывчатке для пресеченных терактов

КГБ Белоруссии: взрывчатка для пресеченных на 9 мая терактов была производства США
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Взрывчатка для готовившихся на 9 мая в Белоруссии терактов была американского производства, сообщил 10 мая государственный местный телеканал ОНТ со ссылкой на информацию Комитета государственной безопасности (КГБ) страны.

По словам представителя ведомства, силовики обнаружили взрывчатку и электродетонаторы.

«Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С4. Эту взрывчатку зачастую используют для совершения террористических актов», — сказал он.

По подозрению в подготовке терактов задержаны молодые люди в возрасте до 30 лет. Они дали признательные показания, отметив, что все знакомы с еще одним гражданином Белоруссии, который и был заказчиком терактов.

Белорус находится в Киеве, подчеркнули в ОНТ. Он получил задание о проведении терактов от главного управления разведки минобороны Украины. Исполнителей мужчина нашел в Белоруссии.

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Как уточняется, в страну прибыли посылки со взрывчаткой, замаскированной под бытовые приборы. Объема хватило бы, чтобы пустить под откос сразу несколько поездов.

Отправления получили разные люди. Позже они должны были привести устройства в действие.

Накануне, 9 мая, глава КГБ Иван Тертель сообщил, что КГБ Белоруссии пресек попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая. Диверсии планировали организовать с целью «всколыхнуть ситуацию». Президент Белоруссии Александр Лукашенко в курсе происходящего, уточнили в КГБ.

В начале мая Лукашенко подчеркнул, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

В марте МВД республики предупреждало, что экстремистские и террористические группировки могут попытаться дестабилизировать обстановку в Белоруссии.

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