Актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова обнаружили мертвым в Москве

Актера из фильма «Экипаж», заслуженного артиста России Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире на юге Москвы. Экстренные службы вскрыли дверь, но к тому моменту 80-летний мужчина скончался. Об этом в среду, 10 мая, ИА REGNUM рассказал источник.

Выяснилось, что 8 мая родственники Елизарова вызвали МЧС и полицию, так как артист не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру на Серпуховском Валу в Даниловском районе Москвы.

«Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — пояснил источник.

Анатолий Елизаров родился 16 февраля 1943 года. Известен он был не только как актер, но и как режиссер и мим. Постановки российского режиссера в жанре пантомимы имели успех в 55 странах, среди которых США, Великобритания, Франция, Бельгия, Швейцария и многие другие.

Елизарова удостоили звания «Заслуженный артист РФ», помимо этого, он был доцентом Российской академии театрального искусства. Актер сыграл в таких кинокартинах, как «Совсем пропащий» Георгия Данелии, «Айболит-66» Ролана Быкова и других.