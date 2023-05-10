Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия начинает процедуру денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Распоряжение об этом 10 мая подписал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что своим представителем при рассмотрении этого вопроса в парламенте он назначает замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента <…> при рассмотрении вопроса», — указано в тексте документа на портале правовой информации.

Речь идет о договоре, подписание которого состоялось в Париже в 1990 году. Таким образом, палаты Федерального собрания смогут рассмотреть денонсацию данного документа.

Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле в 1999 году, однако ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

Военный эксперт Илья Крамник в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что на смену договора об обычных вооружениях в Европе должен прийти новый документ. По его словам де-факто ДОВСЕ уже не существует, так как мораторий на соблюдение его положений был объявлен еще в прошлом десятилетии.

Предполагалось, что новый документ появится еще до конфликта на Украине, однако он не появился. А сейчас «это довольно затруднительно», добавил эксперт. Поэтому его денонсация приводит юридическое положение вещей в соответствие с фактической реальностью.

До этого, 21 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире в области международной безопасности. Она указала, что Вашингтон за последние десятилетия отказался от ряда важнейших международных соглашений — Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора по открытому небу, ДОВСЕ и других.