Быстрее, ниже, сильнее

В начале года рубль резко ослабевал. Российская валюта потеряла более 16% по отношению к доллару и 13% — к евро. В апреле «американец» впервые за год превысил планку 83 рубля, а евро — поднялся выше 95. Это было вызвано преимущественно падением экспортной выручки и увеличением импорта.

Однако в последние дни нацвалюта на Мосбирже резко укрепляется. 10 мая доллар падал ниже 76 рублей, евро — 83,5, юань — ниже 11.

Какие факторы сильнее всего сейчас влияют на курс?

В первую очередь, это монетарная политика Федеральной резервной системы США. Чем выше в стране ставки — тем сильнее валюта. Нынешние действия Федрезерва идут рублю на пользу.

В 2022-м инфляция в Америке достигла рекордного показателя за последние 40 лет, пиковая отметка была зафиксирована в июне прошлого года — 9,1% при целевых 2%. ФРС США в борьбе с резким повышением цен «поставила ногу на газ» и начала цикл увеличения процентных ставок. 3 мая этого года Комитет по открытым рынкам Федрезерва США (FOMC) объявил о решении поднять диапазон ключевой на 0,25 п.п., достигнув 5–5,25% годовых.

Однако признаки кризиса в банковском секторе (падение Silicon Valley Bank в апреле и First Republic в начале мая) формируют у участников финансового рынка ожидания завершения Федеральной резервной системой цикла повышения ставок. И, как следствие, ослабления доллара США.

Второй фактор, влияющий на курс — это торговый баланс и цены на нефть. Сейчас эта составляющая негативно влияет на рубль.

При повышении цен на сырье экспортеры продают больше валюты, что способствует укреплению курса. И, напротив, падение цен на нефть и снижение объемов экспорта на фоне восстановления импорта (в результате перестройки логистических цепочек) приводит к ослаблению рубля, что наблюдается в последнее время.

Мировые ограничения на энергоносители из России и установление странами ЕС и G7 ценового потолка на нефть на уровне $60 за баррель привели к уменьшению стоимостного объема экспорта товаров и услуг. В I квартале этого года продажа товаров за границу снизилась на 35% с исторического максимума I квартала прошлого года, а экспорт услуг просел на 33%.

Дальнейшая динамика нацвалюты будет зависеть от стоимости энергоресурсов. Важно учитывать, что в курс она перекладывается с временным лагом. Так, в апреле нефть прибавила в цене, благодаря чему рубль укрепился только в мае. Сейчас «черное золото» немного дешевеет, что в дальнейшем может негативно отразиться на нацвалюте.

Делая прогноз, нужно учитывать, что в нынешних условиях он особенно волатилен из-за низкой ликвидности рубля. На рынке нет серьезного спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и привычных объемов предложения со стороны экспортеров, которые могли бы уравновесить его. Из-за этого курс более чутко реагирует даже на самые незначительные изменения.

С одной стороны, в ближайшие недели при отсутствии спроса на доллары в результате снижения объемов импорта, в совокупности с ожиданиями перехода ФРС США к завершению цикла повышения процентных ставок, рубль может значительно укрепиться к доллару США. С другой, увеличивается спрос на иные валюты при совершении трансграничных расчетов, в первую очередь на китайский юань, и по отношению к ним позиция нацвалюты может оставаться уязвимой.

Изменение мировых цен на сырьевые товары, новые санкционные пакеты, меры, направленные на регулирование валютного рынка — все эти факторы будут держать курс российского рубля в напряжении. Исходя из этого, в мае ожидается, что нацвалюта по отношению к доллару будет колебаться в диапазоне от 82–77, к евро — в пределах 90–84 и к юаню — 11,0–11,8.

Автор — сооснователь банка «Бланк»

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