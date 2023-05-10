МЧС сообщило об отсутствии угрозы от лесных пожаров в Свердловской и Тюменской областях

Лесные пожары в Свердловской и Тюменской областях больше не угрожают населенным пунктам. Об этом в среду, 10 мая, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

«В Тюменской и Свердловской областях снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров», — сказали агентству в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, более 100 патрульных групп ежедневно направляются на мониторинг пожарной обстановки и профилактику с населением. В случае чрезвычайной ситуации в состоянии готовности находятся 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1,5 тыс. человек.

Масштабные пожары в Свердловской области начались 25 апреля. По данным МЧС, огонь быстро распространился в поселке Сосьва, где возникло возгорание, и затронул много других населенных пунктов из-за сильных порывов ветра и большого количества сухой растительности.

По состоянию на 8 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 54,1 тыс. га. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, 7 мая. Местные власти 6 мая запросили федеральную помощь, назвав ситуацию с пожарами критической.

9 мая департамент лесного комплекса Тюменской области сообщил о 17 действующих пожарах, три из них — локализованы. Также 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим ЧС на всей территории региона. Посещение лесов в области находится под запретом. Природными пожарами в Тюменской области уничтожено уже более 124 строений в двух населенных пунктах и трех СНТ.