Больше 260 человек пострадали от укусов животных в Сургуте
В Сургуте с начала 2023 года больше 260 человек пострадали от укусов животных. Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на информацию городской травматологической больницы.
В числе пострадавших — 91 ребенок. Медики уточняют, что граждане обращались с укусами собак, домашних кошек, лис и мышей-полевок. Также зафиксированы укусы белок и обезьяны.
В муниципалитете сохраняется риск заражения бешенством. На территории ХМАО инфекция уже выявлена в Нягани, где нашли труп бешеной лисы, а также в двух селах Октябрьского района.
В начале мая сообщалось о нападении на мужчину медведя. Потерпевшего госпитализировали, его здоровью ничего не угрожает.