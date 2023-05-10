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«Известия» показали кадры из освобожденной под Авдеевкой Каменки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань в среду, 10 мая, показал освобожденный российскими силами поселок Каменка на авдеевском направлении.

«На рассвете проходим в освобожденную Каменку. Пока что туда, естественно, нет подъезда транспортом. Здесь очень близко линия соприкосновения: есть прямые прострелы, есть места, которые наблюдаются с беспилотников, ведет огонь артиллерия», — сообщил журналист.

Он пояснил, что украинские боевики использовали жилые дома в качестве огневых точек и стоянки для военной техники. Российские военнослужащие отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются продвинуться дальше, но солдаты РФ держат позиции.

«Они (ВСУ. — Ред.) бьют это направление и простреливают, разведку проводят. У них не получается», — подчеркнул один из российских военных.

«Авдеевское направление, проламываем фронт!»
«Известия» побывали на позициях артиллеристов 1-й Славянской бригады

Ранее в этот день стало известно, что бойцы спецназа Южной группировки войск Вооруженных сил России уничтожили восемь украинских боевиков, находившихся в окопах под Авдеевкой в ДНР. Боевую задачу российские бойцы выполняли под огнем артиллерии ВСУ.

16 апреля Дмитрий Астрахань рассказал, как российские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» на авдеевском направлении лишают ВСУ главного преимущества — подготовленных оборонительных позиций. По его словам, САУ били прямо по координатам, полученным от разведки.

О взятии под контроль РФ Каменки стало известно 31 марта. Тогда сообщалось о тяжелых безостановочных боях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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