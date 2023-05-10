В Совбезе РФ предложили переименовать Польшу в «Царство Польское в составе РФ»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в среду, 10 мая, предложил назвать Польшу «Варшавское герцогство, или Царство Польское, в составе РФ». Таким образом он отреагировал на решение Варшавы переименовать Калининград в Крулевец.

Кроме того, политик предложил варианты названий польских городов. Так, Краков должен стать Krakau, Гданьск — Danzig, Щецин — Stettin, Познань — Posin, Вроцлав — Breslau, передает «Газета.Ru».

«Список можно продолжать долго. И конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство, или Царство Польское, в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи», — написал Медведев в Twitter.

Ранее в этот день стало известно, что в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия Варшавы враждебными. По его словам, «это даже уже не русофобия, это граничащий с безумием процесс». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут.

В конце апреля Песков отметил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая. Страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией, добавил он.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, в Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.