Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Экономика
Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля
Мир
Генконсульства Германии в городах РФ прекратят прием заявлений россиян на визы
Политика
В ГД назвали провокацией удаление зрителей с ЧМ по дзюдо за георгиевские ленты
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев на западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Мир
МИД РФ указал на разработку контрмер в адрес Польши после инцидента с послом РФ
Мир
Байден предрек хаос на границе с Мексикой из-за отмены ограничений по COVID-19
Мир
В Турции указали на вред для Украины от непродления зерновой сделки
Происшествия
Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории под Новгородом
Общество
Умер мексиканский вратарь Антонио Карбахаль

В Совбезе РФ предложили переименовать Польшу в «Царство Польское в составе РФ»

Медведев предложил новое название Польши после решения Варшавы переименовать Калининград
0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в среду, 10 мая, предложил назвать Польшу «Варшавское герцогство, или Царство Польское, в составе РФ». Таким образом он отреагировал на решение Варшавы переименовать Калининград в Крулевец.

Кроме того, политик предложил варианты названий польских городов. Так, Краков должен стать Krakau, Гданьск — Danzig, Щецин — Stettin, Познань — Posin, Вроцлав — Breslau, передает «Газета.Ru».

«Список можно продолжать долго. И конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство, или Царство Польское, в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи», — написал Медведев в Twitter.

Большие амбиции: Варшава стремится увеличить влияние на фоне кризиса
Почему Польша пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией и призывает как можно жестче наказать Москву

Ранее в этот день стало известно, что в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия Варшавы враждебными. По его словам, «это даже уже не русофобия, это граничащий с безумием процесс». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут.

В конце апреля Песков отметил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая. Страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией, добавил он.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, в Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023