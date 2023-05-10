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Польские СМИ сообщили об изъятии у посольства и торгпредства России $1,2 млн

Rzeczpospolita: Польша изъяла у посольства и торгпредства России $1,2 млн
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Польша изъяла у посольства и торгпредства России $1,2 млн. Об этом 10 мая сообщает газета Rzeczpospolita.

«Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тыс. злотых ($192,7 тыс.) и более $912 тыс. на банковских счетах российского посольства, а недавно изменила форму обеспечения — она ​​рассматривала их в качестве вещественных доказательств на следствии и перечисляла на свой счет», — сообщается в публикации.

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Российский посол Сергей Андреев 26 апреля сообщил о том, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. После этого банк Santander сообщил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал изъятие денег со счетов российского посольства в Польше. По его словам, Варшаве стоит готовиться к ответной реакции Москвы.

В свою очередь, депутат Госдумы Олег Морозов охарактеризовал эту ситуацию как политический «гоп-стоп». По его словам, после снятия денег уровень дипотношений с Польшей стоит понизить до временного поверенного, а здание польского посольства в Москве арестовать.

На следующий день Андреев назвал изъятие денег со счетов посольства России нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее счета российского посольства были заморожены Варшавой якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

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