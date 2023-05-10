Более 5,7 тыс. жителей Коми заболели ОРВИ и гриппом за неделю

В Коми за прошедшую неделю с симптомами ОРВИ и гриппа в больницы обратились 5748 человек, из них - 3337 дети. Такие цифры опубликовал республиканский Роспотребнадзор в среду, 10 мая.

В Сыктывкаре за медицинской помощью обратились 2490 человек, в их числе числе 1321 ребенок, уточняет ИА «Комиинформ». На карантин закрыли по одному классу в двух школах, пять дошкольных групп и один детский сад.

Как отмечает ИА FlashNord, интенсивный показатель заболеваемости в республике составил 71,1 на 10 тыс. населения. Это ниже расчетного эпидпорога на 15,1%.

Также в регионе за неделю лабораторно подтверждена циркуляция вирусов гриппа В и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, вирусы РС-инфекций, риновирусы, сезонные коронавирусы).

Ранее в апреле врач-аллерголог рассказала, как различить ОРВИ и аллергию, обратив внимание на насморк. При вирусном рините температура обычно превышает 38 градусов. Ринит аллергической природы можно заподозрить, если пациента беспокоят преимущественно зуд и чихание и это состояние совпало с сезоном цветения.