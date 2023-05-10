Один человек погиб в ДТП с мотоциклом в Нижегородской области
Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом на трассе в Нижегородской области. Один человек погиб, еще двое получили травмы.
Авария произошла 10 мая около села Никольского в Воротынском районе. Транспортные средства Hyundai Solaris и Honda столкнулись на участке трассы, где проводится ремонт и действует реверсивное движение. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».
28-летний мотоциклист скончался на месте. Травмы получили два пассажира иномарки.
В Благовещенске легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Травмы получили 13 человек, в том числе двое детей.