Власти Калининградской области сочли инсинуацией решение Польши переименовать город в Крулевец. Об этом в среду, 10 мая, заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«У города есть официальное географическое название. Россия использует этот топоним и призывает другие страны к таким же действиям», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ничего хорошего для Польши и ее граждан такие действия не несут. Он подчеркнул, что Москва рассматривает это как враждебные действия.

В конце апреля Песков отметил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая. Страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией, добавил он.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, в Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.