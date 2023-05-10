Один из самых дорогих автомобилей КНР запущен в серийное производство

Китайский производитель автомобилей BYD получил от Министерства промышленности и информатизации КНР разрешение на производство роскошного гибридного внедорожника Yangwang U8. Это первый автомобиль премиум-суббренда Yangwang, сообщает китайский регулятор в среду, 10 мая.

Новинка, которую представили публике на Шанхайском автосалоне в апреле 2023 года, оборудована четырьмя электромоторами: на каждом колесе установлено по одной силовой установке. Суммарная мощность электродвигателей составляет 880 кВт (1120 л.с.) и крутящим моментом 1280 Нм.

Такое расположение силовых агрегатов позволяет автомобилю, например, продолжать движение со спущенной шиной с максимальной скоростью 120 км/ч и разворачиваться на месте, поскольку колеса Yangwang U8 поворачиваются на 360 градусов. Кроме того, премиум-автомобиль оснащен бензиновым турбированным двухлитровым двигателем мощностью 268 лошадиных сил.

Люксовый внедорожник будет доступен в пяти- и семиместной комплектации. В семиместной версии на среднем ряду два отдельных кресла, а на третьем ряду расположен трехместный диван. Габариты автомобиля: 5 319 мм в длину, 2 050 мм ― в ширину, 1 930 мм ― в высоту, колесная база составляет 3 050 мм. Масса внедорожника: 3 985 кг. Кроме того, электрокар способен буксировать прицеп с максимальной массой 2 500 кг.

Yangwang U8 уже доступен для предзаказа, его цена составляет 1 098 000 юаней (12 090 000 рублей). По словам производителя, начало поставок внедорожника намечено на сентябрь этого года.

9 февраля СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль рассказал о росте популярности электромобилей в России на 33%. По его словам, всего количество электрокаров, проданных в прошлом году, составило почти 3 тыс. новых единиц — менее 1% от всего объема реализованных автомобилей (626 281 экземпляров).

Эксперт привел данные исследований, согласно которым, приобрести электрокар хотели бы 38% россиян.