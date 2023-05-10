Восемь человек остаются в больницах после падения карусели в Оренбурге

Минздрав Оренбургской области сообщил последние данные о состоянии пострадавших при обрушении карусели в Оренпарке в Оренбурге. В стационарах остаются восемь человек, четверо взрослых и четыре ребенка.

В ведомстве сообщили, что все пострадавшие в стабильном состоянии и с положительной динамикой. В ближайшие дни планируется выписать на амбулаторное долечивание двух взрослых и одного ребенка.

РИА «Оренбуржье» со ссылкой на главу ведомства сообщает, что 10-летнюю девочку перевели из реанимации, ее состояние заметно улучшилось. 26-летняя девушка, которую транспортировали в Институт имени Бурденко в Москве, тоже выздоравливает.

Сегодня столичные врачи проведут консилиум со специалистами разных профилей по дальнейшей тактике лечения, дополняет 56orb.ru со ссылкой на региональный минздрав.

Карусель обрушилась в парке Оренбурга 6 мая. Пострадали 20 человек. По факту случившегося в отношении чиновников из городской администрации было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее, 8 мая, сообщалось, что Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца третьего обвиняемого по делу о падении карусели в городском парке. «Урал56.Ру» уточняет, что задержаны руководители ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», отвечавшие за работу парка и аттракционов. Все трое будут находиться в СИЗО до 7 июля.