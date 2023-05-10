Штормовое предупреждение из-за пожаров продлили в Свердловской области

Высокая пожарная опасность сохраняется на территории Свердловской области. Действие штормового предупреждение продлено до 13 мая.

По данным ИА «Ура.ру», на Урале отмечается четвертый класс горимости леса. На юге наблюдается чрезвычайная пожарная опасность. Скорость ветра составляет до 17 м/с. В Свердловской области объявлен режим повышенной готовности.

В ночные часы сохраняются заморозки, с 11 по 13 мая температура может падать до –5 градусов.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Крыму на два дня. Причиной стали заморозки на поверхности почвы до –2 градусов.