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Philips выпустила уникальный монитор с двумя панелями IPS и E-Ink

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Фото: youtube.com/Philips Monitors AP
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Нидерландская компания Philips выпустила уникальный монитор, который объединил панели IPS и E-Ink. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Дисплей E-Ink основывается на использовании так называемых «электронных чернил», а IPS оснащен слоем жидких кристаллов. Панель IPS состоит из 23,8-дюймового дисплея с разрешением 2560 x 1440 пикселей, а E-Paper оснащена 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1200 x 1600 пикселей.

Благодаря технологии E-Ink содержимое отображается почти как на бумаге, без резкой подсветки.

«Работайте дольше без усталости глаз и головных болей, вызванных обычными мерцающими ЖК-мониторами с подсветкой», — отмечает преимущество девайса Philips.

Два дисплея связаны шарниром для регулировки угла обзора и расположены на стандартной подставке, предлагая разнообразные варианты компоновки на рабочем столе.

«Каждый экран обеспечивает максимальное удобство для многозадачности. Благодаря двум расположенным рядом экранам вы можете смотреть на яркую картинку на большом экране и читать длинные документы на экране ePaper», — отмечает компания.

Модель получила название Philips 24B1D5600.

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