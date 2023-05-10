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Американские военные вывезли из Сирии 33 цистерны с нефтью

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Американские военные вывезли из Сирии в Ирак еще 33 цистерны с нефтью в минувшие выходные, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, нефть вывозится автотранспортом с месторождений провинции Эль-Хасеке на северо-востоке страны, далее направляется через незаконно действующий погранпереход «Махмудия».

МИД Сирии регулярно указывает на эту проблему. В ведомстве подчеркивают, что ущерб бюджету страны составляет уже более сотни миллиардов американских долларов. В Дамаске намерены продолжать требовать от США компенсацию.

Как отмечает «Нефть и капитал», именно на севере и северо-востоке Сирии расположены крупнейшие месторождения нефти. Контроль над этой территорией страны держат Вооруженные силы США, что Дамаск называет оккупацией, а также кражей нефти другим государством.

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