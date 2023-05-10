Похолодание до 0 градусов спрогнозировали в Волгоградской области

Синоптики спрогнозировали похолодание на территории Волгоградской области. В ночь на 11 мая температура воздуха опустится до 0 градусов.

До конца суток температура составит +10…+15 градусов. Кроме того, в течение дня 11 мая ожидаются дожди с грозами. Ветер усилится до 11 м/с. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

12 мая вновь ожидается небольшой дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем ожидается до +19 градусов.

В Московской области заморозки фиксировали четыре ночи подряд. Местами фиксировалось до –3,5 градуса.