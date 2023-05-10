Закупку электробусов за 924 млн рублей объявили в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону объявили аукцион для приобретения электробусов. Начальная стоимость контракта составляет 924 млн рублей.

По данным RostovGazeta, всего планируется приобрести 20 единиц транспорта. Стоимость одного электробуса составляет 46,2 млн рублей. В рамках закупки прописано большое количество параметров, которым должен соответствовать транспорт. В частности, электробусы должны вмещать до 85 человек, максимальная скорость должна быть не меньше 70 км/ч. Кроме того, необходимы системы помощи водителю.

Ранее сообщалось, что Омская область получит 700 млн рублей из федерального бюджета на приобретение новых автобусов. Транспорт направят в муниципальные районы.