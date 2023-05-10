Умер мексиканский вратарь Антонио Карбахаль, первым сыгравший на пяти чемпионатах мира. Об этом в среду, 10 мая, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

«Легенда мексиканского футбола Антонио Карбахаль скончался в возрасте 93 лет. Выражаем самые искренние соболезнования его семье и всем мексиканским фанатам», — говорится в сообщении.

Карбахаль провел 409 профессиональных матчей. Из них 45 он сыграл за Club Espana и 48 за сборную Мексики. В составе мексиканского «Леона» Карбахаль стал двукратным чемпионом страны, а также обладателем Кубка страны.

Однако больше всего спортсмен известен по количеству проведенных чемпионатов мира подряд. Футболист сыграл на чемпионатах мира 1950, 1954, 1958, 1962 и 1966 годов. После этого он получил прозвище «Эль Синко Копас», что означает «Пять кубков» на испанском. Всего он сыграл 11 матчей ЧМ. Его рекорд повторил лишь немец Лотар Маттеус в 1998 году, отмечает «Газета.Ru».

В ноябре 2022 года к рекорду Карбахаля приблизился капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, отыграв на четырех чемпионатах мира подряд.