Собянин заявил о росте объема производства московской промышленности почти на 6%

Объем производства столичной промышленности увеличился за январь-март текущего года почти на 6%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в среду, 10 мая.

«Сегодня в столице свыше 3,5 тыс. промышленных площадок, где работают больше 720 тыс. человек. В городе выпускают лекарства и медизделия, стройматериалы, оптические кабели, лифты и многое другое», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».



Он добавил, что в столице активно развивается и продовольственная отрасль, сообщает телеканал «360».

В настоящее время в Москве работает более 3,5 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся больше 720 тыс. человек, пишет РИАМО.

Город производит лекарства, лифты, стройматериалы, оптические кабели и прочую продукцию, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 1 мая, сообщалось, что к началу летнего сезона в столице разработано свыше 50 новых видов мороженого, ассортимент увеличился до 250 позиций.