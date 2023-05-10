Два новых очага бешенства зарегистрировали в Омской области

Два новых очага бешенства зарегистрировали в двух районах Омской области. В населенных пунктах введен карантин.

По данным ИА «Омскрегион», в селе Красная Горка Омского района заболела собака. В селе Низовом Муромцевского района бешенство диагностировали у крупного рогатого скота.

Сотрудники Россельхознадзора контролируют проведение мероприятий, направленных на ликвидацию заболевания. Всего в регионе зарегистрировали 18 очагов бешенства. В природе переносчиками вируса становятся плотоядные животные — лисы, енотовидные собаки, волки. В населенных пунктах основную угрозу представляют бродячие животные.

В конце апреля бешенство диагностировали у домашней собаки в деревне Крутые Луки. Предполагается, что питомец контактировал с диким зверем.