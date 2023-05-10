Более 100 человек попали в больницу в Египте с пищевым отравлением

Более 100 человек отравились после приема пищи в одном из спортивных клубов в египетском Каире. Об этом сообщил заведующий отделом по связям со СМИ токсикологического центра больницы Каср аль-Айни Мухаммед Абдельмагид в среду, 10 мая.

Он уточнил, что случай массового отравления произошел накануне после приема пострадавшими пищи в спортивном клубе «Аль-Гезира» в каирском районе Замалик.

«Люди получили пищевое отравление в результате употребления испорченной еды. У них диагностирован гастроэнтерит», — сказал Абдельмагид «РИА Новости».

Он добавил, что все пострадавшие получили необходимое лечение и в настоящее время выписаны из медучреждения.

Ранее, 3 мая, в Хабаровске 11 человек заразились кишечной инфекцией после употребления в пищу фастфуда, изготовленного одним из местных предприятий. У жителей города отмечались повышение температуры, рвота, жидкий стул и интоксикация.

В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора выявили на предприятии многочисленные санитарные нарушения. Среди них — нарушения требований к обработке и приготовлению продукции, к условиям хранения, уборке и личной гигиене. Кроме того, предприятие открылось без подачи уведомления о начале своей деятельности.