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Время работы пляжей во время купального сезона установили в Ставрополе

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Купальный сезон откроется в Ставрополе 1 июня. Власти города определили время, в которое будут открыты пляжи.

До 15 августа официальные зоны отдыха у воды будут работать с 8:00 до 20:00, до 15 сентября купаться разрешено только до 19:00 Кроме того, до 15 августа выйти на участок северного пляжа можно с 5:00 для любования рассветом. С 16 августа пляж будет открыт с 6:00. Об этом сообщает NewsTracker.

Спасатели будут дежурить на объектах в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в Орловской области к купальному сезону подготовят 39 пляжей. По заявкам собственников пляжей и муниципалитетов организовано проведение водолазного обследования акваторий мест отдыха.

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