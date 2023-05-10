Площадь пожаров в Омской области достигла 11 тыс. футбольных полей

Площадь, которую прошли лесные пожары в Омской области, оценили в 11 тыс. футбольных полей. Регион занимает первое место по количеству возгораний на землях лесного фонда и по площади, которая пострадала от пожаров. Об этом сообщает «Авиалесоохрана».

В ведомстве указывают, что с начала пожароопасного сезона в области произошло 279 природных пожаров, огонь прошел 7 711 га. На втором месте по этому показателю — Новосибирская область и 171 возгорание, на третьем — Иркутская область со 136 пожарами.

Как сообщает ИА «Город55», за минувшие сутки в Омской области потушили один лесной пожар на площади 14 га. За четыре праздничных дня удалось ликвидировать 65 пожаров в регионе.

Самый крупный пожар зафиксировали в Муромцевском районе. Его общая площадь составляла 167 га. Лес загорелся из-за перехода огня с земель иных категорий, что является наиболее частой причиной возгораний в лесах, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства Омской области.

В регионе 8 мая из-за ситуации с природными, ландшафтными и лесными пожарами ввели режим ЧС. С 9 мая запрещены все виды охоты. Ситуация усугубляется жаркой погодой, сильным ветром и отсутствием осадков.