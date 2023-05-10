Компания MediaTek создала чип Dimensity для игровых смартфонов

Компания MediaTek сообщила, что чип Dimensity 9200+ получил улучшения, которые будут особенно заметны в играх, сообщает 10 мая Еngadget.

Производитель выставил более высокие тактовые частоты для основного ядра Cortex-X3 (удо 3,35 ГГц), трех ядер Cortex-A715 (до 3 ГГц) и четырех ядер Cortex-A510 (до 2 ГГц).

В MediaTek заявили , что также улучшили графику Immortalis-G715 на 17%. Ожидается, что игры на телефонах с таким чипом будут идти более плавно.

Кроме того, отмечается, что Dimensity 9200+ построен с использованием новейшего 4-нанометрового техпроцесса TSMC, что потенциально увеличивает время автономной работы. Поддержка WiFi 7, блок обработки AI и сигнальный процессор изображения не изменились.

MediaTek полагает, что первые телефоны на Dimensity 9200+ будут появятся на рынке в конце мая, однако бренды смартфонов не уточняются.

В апреле Nvidia объявила старт продаж видеокарты GeForce RTX 4070 Ti. Компания позиционирует ее как вариант для гейминга в 1440p со скоростью более 100 FPS.