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Компания MediaTek создала чип Dimensity для игровых смартфонов

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Фото: MediaTek
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Компания MediaTek сообщила, что чип Dimensity 9200+ получил улучшения, которые будут особенно заметны в играх, сообщает 10 мая Еngadget.

Производитель выставил более высокие тактовые частоты для основного ядра Cortex-X3 (удо 3,35 ГГц), трех ядер Cortex-A715 (до 3 ГГц) и четырех ядер Cortex-A510 (до 2 ГГц).

В MediaTek заявили , что также улучшили графику Immortalis-G715 на 17%. Ожидается, что игры на телефонах с таким чипом будут идти более плавно.

Кроме того, отмечается, что Dimensity 9200+ построен с использованием новейшего 4-нанометрового техпроцесса TSMC, что потенциально увеличивает время автономной работы. Поддержка WiFi 7, блок обработки AI и сигнальный процессор изображения не изменились.

MediaTek полагает, что первые телефоны на Dimensity 9200+ будут появятся на рынке в конце мая, однако бренды смартфонов не уточняются.

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