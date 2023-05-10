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Силы ПВО России сбили украинский Су-27 в Харьковской области

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Российские силы сбили украинский истребитель Су-27 в районе Изюма Харьковской области, сообщил 10 мая на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также российские военные перехватили четыре ракеты, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, и 10 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области.

«В районе населенного пункта Петровское (ДНР. — Ред.) поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также в районе города Орехов Запорожской области поражен пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ», — уточнил генерал-лейтенант.

Как подчеркнул Конашенков, в общей сложности за сутки войска России нанесли удары по 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 119 районах.

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Ранее в этот день начальник пресс-службы группы «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские военные атаковали склад ВСУ в районе села Белогоровка ЛНР. В ходе контрбатарейного противостояния украинские боевики лишились 152-милиметрового артиллерийского орудия «Мста-Б».

9 мая ВС России высокоточным оружием морского и воздушного базирования нанесли удар по резервам и боеприпасам ВСУ. Так, были пресечены выдвижение резервов Киева и доставка боеприпасов в районы боевых действий.

Тогда же начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук отметил, что российские военные нанесли удары по понтонной переправе и опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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