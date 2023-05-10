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Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки оружия Украине

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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой поставку оружия и предоставление Киеву истребителей F-16.

«Долгая дорога в Гватемалу. Успел на пересадке провести переговоры с голландским другом и коллегой Вопке Хукстрой», — написал Кулеба в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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9 мая Пентагон сообщил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму $1,2 млрд. Туда вошли, в том числе, боеприпасы и дополнительные средства ПВО, так как «снарядный голод» и незащищенное воздушное пространство являются основными проблемами Украины, по словам официальных лиц страны.

При этом поставка наиболее ожидаемых американских F-16 является «больным вопросом» для страны. Так, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение Киевом истребителей F-16 от партнеров — это такой же сложный вопрос, как и вступление страны в НАТО.

Ранее, 2 мая, Кулеба заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он отметил, что если бы у Киева уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Между тем 17 апреля замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей в случае принятия соответствующего решения

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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