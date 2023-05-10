Байден предрек хаос на границе с Мексикой из-за отмены ограничений по COVID-19

Ситуация на границе США и Мексики в течение недели будет «немного хаотичной». Об этом 10 мая заявил американский лидер Соединенных Штатов Джо Байден в связи с истечением 11 мая отмены ограничений по COVID-19, которые затрагивают пересечение границы между двумя странами.

На пресс-конференции Байден признался, что не уверен в готовности США принять ожидаемый поток мигрантов.

«Сегодня я провел около часа с президентом Мексики [Мануэлем Лопесом Обрадором]. Мы делаем всё, что можем», — цитирует американского лидера New York Post.

Байден отметил, что Соединенные Штаты активно сотрудничают с Мексикой, и даже открывают свои новые офисы в Колумбии и других регионах.

«[Как будет складываться ситуация с мигрантами], это еще предстоит увидеть. Какое-то время это будет хаотично», — признал Байден.

Ранее, 3 мая, сенатор от партии республиканцев Линдси Грэм заявил, что после отмены ковидных ограничений, затрагивающих пересечение границы между США и Мексикой, большое количество мигрантов постарается въехать в Соединенные Штаты. В стране в этой связи ожидается «кошмар» и хаос, отметил Грэм.

По его словам, попытки нелегальных мигрантов въехать в страну из Мексики увеличатся вдвое. Так, в последующие 90 дней до 1,1 млн мигрантов попытаются пересечь границу с мексиканской стороны, указал политик.

Раздел 42 Кодекса Соединенных Штатов разрешает высылать из страны мигрантов, если те находятся или находились в высоком риске заболевания COVID-19. Такая мера позволяла американскому правительству ограничить въезд мигрантов из Мексики. Однако теперь его заменят на другой механизм правоприменения, известный как раздел 8, который, наоборот, предполагает федеральную программу, предназначенную для оказания помощи в аренде достойного жилья малообеспеченным социальным группам.

1 мая США объявили об отмене обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом с 12 мая. Принудительная вакцинация будет также отменена для прилетающих сотрудников федеральных ведомств и работников по контракту.

15 апреля сообщалось, что США временно закрыли границу с Мексикой и перекрыли мосты для грузового транспорта. В связи с этим на путепроводе Кордова – Лас Америкас застряли десятки трейлеров. По словам властей, блокировка поможет решить вопрос с ограничением притока мигрантов.

В декабре прошлого года ведущий телеканала Fox News заявил о миграционном кризисе США, причиной которого стала массовая нелегальная миграция в Штаты. Журналист обвинил в сложившейся ситуации власти, которые допустили, что южная граница США стала открытой для мигрантов и ее никто не охраняет.