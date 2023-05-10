Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Экономика
Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля
Мир
Турция заявила о значимости сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев на западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Армия
Силы ПВО России сбили украинский Су-27 в Харьковской области
Мир
Байден предрек хаос на границе с Мексикой из-за отмены ограничений по COVID-19
Мир
В Турции указали на вред для Украины от непродления зерновой сделки
Происшествия
Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории под Новгородом
Общество
Умер мексиканский вратарь Антонио Карбахаль
Сюжет:

Байден предрек хаос на границе с Мексикой из-за отмены ограничений по COVID-19

0
Фото: REUTERS/Jorge Duenes
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация на границе США и Мексики в течение недели будет «немного хаотичной». Об этом 10 мая заявил американский лидер Соединенных Штатов Джо Байден в связи с истечением 11 мая отмены ограничений по COVID-19, которые затрагивают пересечение границы между двумя странами.

На пресс-конференции Байден признался, что не уверен в готовности США принять ожидаемый поток мигрантов.

«Сегодня я провел около часа с президентом Мексики [Мануэлем Лопесом Обрадором]. Мы делаем всё, что можем», — цитирует американского лидера New York Post.

Байден отметил, что Соединенные Штаты активно сотрудничают с Мексикой, и даже открывают свои новые офисы в Колумбии и других регионах.

«[Как будет складываться ситуация с мигрантами], это еще предстоит увидеть. Какое-то время это будет хаотично», — признал Байден.

Джо свидания: администрация Байдена просит мигрантов не бежать в США
Почему новому президенту не удается справиться с кризисом на границе с Мексикой лучше, чем Дональду Трампу

Ранее, 3 мая, сенатор от партии республиканцев Линдси Грэм заявил, что после отмены ковидных ограничений, затрагивающих пересечение границы между США и Мексикой, большое количество мигрантов постарается въехать в Соединенные Штаты. В стране в этой связи ожидается «кошмар» и хаос, отметил Грэм.

По его словам, попытки нелегальных мигрантов въехать в страну из Мексики увеличатся вдвое. Так, в последующие 90 дней до 1,1 млн мигрантов попытаются пересечь границу с мексиканской стороны, указал политик.

Раздел 42 Кодекса Соединенных Штатов разрешает высылать из страны мигрантов, если те находятся или находились в высоком риске заболевания COVID-19. Такая мера позволяла американскому правительству ограничить въезд мигрантов из Мексики. Однако теперь его заменят на другой механизм правоприменения, известный как раздел 8, который, наоборот, предполагает федеральную программу, предназначенную для оказания помощи в аренде достойного жилья малообеспеченным социальным группам.

1 мая США объявили об отмене обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом с 12 мая. Принудительная вакцинация будет также отменена для прилетающих сотрудников федеральных ведомств и работников по контракту.

15 апреля сообщалось, что США временно закрыли границу с Мексикой и перекрыли мосты для грузового транспорта. В связи с этим на путепроводе Кордова – Лас Америкас застряли десятки трейлеров. По словам властей, блокировка поможет решить вопрос с ограничением притока мигрантов.

В декабре прошлого года ведущий телеканала Fox News заявил о миграционном кризисе США, причиной которого стала массовая нелегальная миграция в Штаты. Журналист обвинил в сложившейся ситуации власти, которые допустили, что южная граница США стала открытой для мигрантов и ее никто не охраняет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023