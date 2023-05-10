В Крыму объявили штормовое предупреждение 11 и 12 мая из-за заморозков

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 11 и 12 мая из-за заморозков. Об этом 10 мая сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС.

Согласно прогнозу, на поверхности почвы ожидаются заморозки до - 2 градусов. Специалисты предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий из-за неблагоприятных погодных условий. По их словам, в эти дни возможны повреждения и гибель сельскохозяйственных культур и цветущих растений.

В качестве мер безопасности специалисты порекомендовали защитить растения от заморозков, укрыв их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Кроме того, отмечается, что в такую погоду не стоит ходить в длительные походы в горно-лесную местность, а водителям лучше не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

При возникновении чрезвычайной ситуации стоит позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112, пояснили в ведомстве.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 5 мая заявил, что лето в европейской части России ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль. При этом он отметил, что температура в этой части России прогнозируется около и выше нормы.