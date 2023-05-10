Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров

Правительство Украины запросило у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров для гуманитарных нужд. Об этом сообщил журнал Tecnologia & Defesa.

Запрос был передан в бразильское минобороны 27 апреля. Отмечается, что Киев намерен приобрести 450 бронеавтомобилей в желто-оранжевых цветах. Они предназначены для эвакуации мирных жителей и вывоза раненых в госпитали.

Покупка будет оплачена союзниками Бразилии и Украины. При этом Киев должен дать гарантию того, что бронетехника будет использована только в гуманитарных целях.

Ранее, 9 мая, Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи на сумму $1,2 млрд в рамках USAI. Данный транш включает средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы, оборудование для сопряжения западных систем с украинскими, услуги спутниковой съемки, а также поддержку в обслуживании военной техники.

До этого, 4 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина обеспечена всем необходимым вооружением для проведения контрнаступления. При этом он не стал называть дату контрнаступления.

1 мая Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.