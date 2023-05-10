В Турции указали на вред для Украины от непродления зерновой сделки

Непродление зерновой сделки и остановка работы зернового коридора ударит больше по Украине, а не по России. Об этом заявил заместитель председателя турецкой партии IYI Ахмет Камиль Эрозан в среду, 10 мая.

«Если не будет решения о продлении, это создаст проблемы для Украины. Она лишится возможности экспорта продукции. А у России проблем с портами нет», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот же день посол РФ в Турции Алексей Ерхов завил, что у партнеров Москвы по зерновой сделке есть время одуматься и принять во внимание требования и озабоченности российской стороны. Он напомнил, что сделка пакетная. Ее часть, относящаяся к Украине, реализуется быстро и хорошо. Российская же часть соглашения не выполняется.

Ерхов обратил внимание на то, что Турция понимает российские озабоченности и в ходе контактов пытается повлиять на позиции других партнеров.

Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10–11 мая.

9 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Лондон считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. По его словам, в последние дни имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в продовольствии.

5 мая ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры помогут преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.