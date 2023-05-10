Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Экономика
Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля
Мир
Турция заявила о значимости сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев на западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Армия
Силы ПВО России сбили украинский Су-27 в Харьковской области
Мир
Байден предрек хаос на границе с Мексикой из-за отмены ограничений по COVID-19
Мир
В Турции указали на вред для Украины от непродления зерновой сделки
Происшествия
Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории под Новгородом
Общество
Умер мексиканский вратарь Антонио Карбахаль
Сюжет:

В Турции указали на вред для Украины от непродления зерновой сделки

Зампред турецкой партии IYI Эрозан: непродление зерновой сделки ударит больше по Украине, а не по России
0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Непродление зерновой сделки и остановка работы зернового коридора ударит больше по Украине, а не по России. Об этом заявил заместитель председателя турецкой партии IYI Ахмет Камиль Эрозан в среду, 10 мая.

«Если не будет решения о продлении, это создаст проблемы для Украины. Она лишится возможности экспорта продукции. А у России проблем с портами нет», — сказал он ТАСС.

Слабое зерно: чего от переговоров с ООН ждут в России
И откроют ли консультации путь нашим товарам на мировой рынок

Ранее в этот же день посол РФ в Турции Алексей Ерхов завил, что у партнеров Москвы по зерновой сделке есть время одуматься и принять во внимание требования и озабоченности российской стороны. Он напомнил, что сделка пакетная. Ее часть, относящаяся к Украине, реализуется быстро и хорошо. Российская же часть соглашения не выполняется.

Ерхов обратил внимание на то, что Турция понимает российские озабоченности и в ходе контактов пытается повлиять на позиции других партнеров.

Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10–11 мая.

9 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Лондон считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. По его словам, в последние дни имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в продовольствии.

5 мая ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры помогут преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023