Синоптик предрекла холодную и дождливую погоду на юге России до конца недели

Ливневые дожди с грозами сохранятся на юге России и Северном Кавказе как минимум до конца этой недели, сообщила 10 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«При этом температура воздуха останется в среднем на 4-8 градусов ниже климатической нормы. В центральной части Крыма в ночь на четверг и пятницу (11 и 12 мая) не исключены заморозки», — сказала синоптик.

Она отметила, что за первую декаду мая на юге России и Северном Кавказе выпало от 30 до 70% от месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков — до 70% — ожидается в Северной Осетии и Чечне.

Кроме того, по словам Котилевской, немного теплее по прогнозам синоптиков будет на Нижней Волге и в Крыму. В Волгограде в четверг, 11 мая, ожидается от 16 до 20 градусов, также тепло будет и в Ялте.

«В Новороссийске ситуацию усугубит ветер <...> В Волгоградской и Астраханской областях порывы ветра <...> будут достигать 10-15 м/с», — добавила специалист центра погоды «Фобос».

Ранее, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части России ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.