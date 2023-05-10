Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Соответствующий документ размещен 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность <…>, за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования», — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 10 мая 2023 года.

В этот день в Минтрансе сообщили, что авиакомпании РФ каждую неделю планируют выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

В середине января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем.

Президент РФ подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.