Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Соответствующий документ размещен 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность <…>, за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования», — говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 10 мая 2023 года.
В этот день в Минтрансе сообщили, что авиакомпании РФ каждую неделю планируют выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.
В середине января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем.
Президент РФ подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.