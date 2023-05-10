Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля, свидетельствуют в среду, 10 мая, данные торгов.

К 12:46 (мск) курс евро упал на 2,28 рубля, до 83,98 рубля.

В свою очередь курс доллара опустился на 1,66 рубля, до 76,53 рубля, юань подешевел на 21 копейку, до 11,04 рубля.

Ранее в этот же день вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что одной из причин укрепления рубля могло стать желание экспортеров провести конвертацию валютной выручки в рубли по выгодному курсу в преддверии периода дивидендных выплат.

В апреле заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил закат западной экономической модели и отказ от евро и доллара как мировых резервных валют в обозримой перспективе. По его словам, будут распространяться цифровые валюты, потому что для этого созданы уже все предпосылки.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1.