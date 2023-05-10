ВС РФ поразили ремонтный пункт ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы России поразили пункт ремонта вооружения и военной техники украинских войск в Запорожской области. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

Также в районе Преображенки был уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике был поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день начальник пресс-службы группы «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие атаковали склад ВСУ в районе села Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР). В ходе контрбатарейного противостояния украинские боевики лишились 152-милиметрового артиллерийского орудия «Мста-Б».

До этого, 9 мая, ВС РФ высокоточным оружием морского и воздушного базирования нанесли удар по резервам и боеприпасам Вооруженных сил Украины. Таким образом, были пресечены выдвижение резервов Киева и доставка боеприпасов в районы боевых действий.

Тогда же начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские бойцы нанесли удары по понтонной переправе и опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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