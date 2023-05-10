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Силы РФ на краснолиманском направлении уничтожили до 60 боевиков ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Российские силы на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 60 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), две бронемашины и другую технику. Об этом сообщил в среду, 10 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии группировки войск «Центр» были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Старый Караван и Терны Донецкой народной республики (ДНР), и Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР).

«За сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20», — сказал Конашенков.

Он добавил, что на купянском направлении потери противника за сутки составили до 50 военнослужащих, там же были пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

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Днем ранее официальный представитель Минобороны сообщил, что российские войска высокоточным оружием морского и воздушного базирования нанесли удар по резервам и боеприпасам ВСУ. Он отметил, что силы РФ пресекли выдвижение резервов Киева и доставку боеприпасов в районы боевых действий.

Тогда же стало известно, что военнослужащие РФ пресекли высадку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра. ВСУ попытались пересечь реку на семи скоростных катерах и высадиться на левобережье, к северу от города Алешки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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